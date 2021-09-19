В ЦИК РФ рассказали о круглосуточных кибератаках на их ресурсы

Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев заявил, что массовые кибератаки на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и сайт Центризбиркома совершаются практически в круглосуточном режиме.

«Специалисты докладывают, что DDoS-атаки идут практически в круглосуточном режиме в той или иной степени агрессивности, но, мне кажется, это обычная практика», – сказал Булаев (цитата по «Интерфаксу»), отметив, что «системы защиты справляются».

Накануне глава Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК РФ Александр Сокольчук сообщил, что за первый день голосования на выборах ресурсы ЦИК подверглись трем кибератакам с территорий других стран. Также DDOS-атака была зафиксирована в субботу.

В России идет основной и последний день голосования на выборах депутатов Госдумы, которые проходят с 17 по 19 сентября.

ДЭГ на выборах на федеральной платформе проходит в шести регионах: в Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях. В Москве оно проводится на собственной платформе.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.09.21

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