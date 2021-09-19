Главой Северной Осетии избран Сергей Меняйло

Парламент Северной Осетии избрал Сергея Меняйло на должность главы республики. В тайном голосовании приняли участие 59 депутатов, 57 из них отдали голоса за Меняйло.

Новый глава республики в своем выступлении перед парламентариями отметил, что за период работы в качестве временно исполняющего обязанности руководителя региона были обозначены стратегические задачи, определены болевые точки, которые требуют немедленного реагирования, проанализированы сильные и слабые стороны экономики и социальной сферы. Среди основных трудностей Меняйло назвал отсутствие системной управленческой работы – это, по его словам, касается как формата управления регионом в целом, так и положения в отдельных отраслях: здравоохранении, образовании, в промышленном и аграрном комплексах, в туризме, транспортных перевозках, строительстве, благоустройстве территорий.

Ранее президент РФ Владимир Путин внес в парламент Северной Осетии три кандидатуры для избрания на должность главы республики: депутатов регионального парламента Медею Элдзарову и Валерия Баликоева, а также временно исполняющего обязанности главы республики Сергея Меняйло.

В тайном голосовании приняли участие 59 депутатов, 57 из них отдали голоса за Меняйло.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 19.09.21

Выборы-2021: Явка избирателей в целом по России превысила 40%. / Явка на выборах к 15:00 преодолела отметку в 40%. / «Бюллетени аннулируем, глав комиссий увольняем»: глава ЦИК рассказала о вбросах и других нарушениях на выборах. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»