ЦИК: на выборах губернатора Хабаровского края лидирует Дегтярев

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев набирает более 58% голосов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России по итогам обработки почти трети бюллетеней.

«После обработки 36,33% протоколов Дегтярев набрал 75 781 голос, или 58,20%. Марина Ким набрала 31 698 голосов, или 24,35%, Владимир Парфенов – 12 981 голос, или 9,97%, Бабек Мамедов – 4 315 голосов, или 3,31%», – говорится в сообщении ЦИК.

В Туве на выборах главы региона лидирует врио Владислав Ховалыг с 97,82%.

Ранее сообщалось, что главой Северной Осетии избран Сергей Меняйло.

Сегодня в России завершаются выборы в Госдуму, региональные и местные органы власти. В этом году из-за пандемии голосование проходит три дня – с 17 по 19 сентября.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 19.09.21

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