«Нет того уровня угрозы из-за Covid-19» – ЦИК не будет менять формат голосования на выборах в сентябре

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова исключила изменение формата голосования на выборах в сентябре из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. При этом она сообщила о возобновлении масочного режима для сотрудников ЦИК.

«Это (изменение формата выборов – прим. ред.) исключается, поскольку в соответствии с пунктом 1 статьи 63 федерального закона от 12 июня 2002 года 67 закона, решение о голосовании на выборах <…> может быть принято соответствующей избирательной комиссией не позднее, чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов», – пояснила Памфилова на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии.

В то же время она заявила, что ЦИК не может игнорировать наметившийся рост заболеваемости Covid-19. Памфилова напомнила, что еще в 2020 году Центризбирком «обозначил приоритет проведения выборов в условиях пандемии – максимальная безопасность граждан и работников избирательных комиссий».

«В настоящее время мы видим, что само заболевание протекает в более легкой форме – нет того уровня угрозы, что была еще в прошлом году. Тем не менее, мы возобновляем масочный режим в ЦИК России», – заявила глава комиссии, чьи слова приводятся в телеграм-канале ЦИК. Памфилова призвала региональные избирательные комиссии проанализировать пакет мер, направленных на противодействие распространению Covid-19.

Напомним, в единый день голосования 11 сентября в 15 российских регионах пройдут выборы высших должностных лиц, в шести – депутатов законодательных собраний. Запланированы также муниципальные выборы в Москве, в представительные органы 11-ти административных центров и в органы местного самоуправления различного уровня.

Москва, Наталья Петрова

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