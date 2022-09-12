В России выбрали губернаторов 14 регионов

В России в единый день голосования выбрали глав 14 регионов. По итогам прошедших в воскресенье, 11 сентября, выборов победили действующие и временно исполняющие обязанности губернаторов, следует из данных Центризбиркома России.

В Бурятии после обработки 100% протоколов победу одержал действующий глава региона Алексей Цыденов, набравший 86,23% голосов. Действующего главу Калининградской области Антона Алиханова поддержали 80,21% избирателей. Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев получил 83,68% голосов. Врио главы Рязанской области Павел Малков победил с 84,55% голосов.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин набрал 77,03%. Глава Карелии Артур Парфенчиков одержал победу с 69,15% голосов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выиграл выборы, набрав 65,78% голосов. В Удмуртии победил действующий глава региона Александр Бречалов, получив 64,37% голосов.

В Тамбовской области победу одержал врио главы региона Максим Егоров, набравший 84,95% голосов. Врио губернатора Томской области Владимир Мазур получил 84,94% голосов. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев победил на выборах главы региона с 82,31%.

В Саратовской области победу одержал врио губернатора Роман Бусаргин (72,39%), в Кировской области – врио главы региона Александр Соколов (71,84%), в Марий Эл – врио губернатора Юрий Зайцев (82,44%).

Из 14 руководителей регионов, участвовавших в выборах, 12 баллотировались от партии «Единая Россия», остальные – врио глав Ярославской области и Марий Эл – пошли на выборы в качестве самовыдвиженцев.

Выборы различных уровней прошли в России в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября. Всего проходит около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием были избраны 14 губернаторов (в Адыгее – путем голосования в парламенте), депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров, а также депутатов органов местного самоуправления. Всего прошло около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что результаты голосования были отменены на 20 избирательных участках в восьми регионах страны. «Там 288 бюллетеней, это ничтожное количество», – заявила она, отметив, что отменяли «даже при малейшем подозрении». «Мешочек немножко порвался – отменили», – сказала Памфилова. Глава ЦИК также отметила, что серьезных нарушений, способных повлиять на результаты выборов, замечено не было.

До этого Памфилова призвала региональные избиркомы не подводить официальные итоги голосования раньше 14 сентября, чтобы рассмотреть все поступившие жалобы.

Москва, Наталья Петрова

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