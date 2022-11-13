Демократы сохраняют контроль над сенатом США после промежуточных выборов

Демократическая партия США получит 50 мест в сенате и сохранит контроль над верхней палатой конгресса после победы своего кандидата в штате Невада, сообщают американские СМИ.

По информации телеканала CNN, после подсчета больше 95% бюллетеней Кэтрин Кортес-Мастро набирает 48,7% голосов, опережая конкурента из Республиканской партии – бывшего генпрокурора штата Адама Лаксальта на 0,5 процентного пункта.

Таким образом, демократы получают 50 мест в сенате, у республиканцев 49 мест.

Судьба еще одного сенаторского кресла решится в декабре – в штате Джорджия состоится второй тур голосования.

Однако даже в случае победы республиканцев в Джорджии партия не сможет получить контроль над сенатом. При равном распределении мандатов решающий голос будет у вице-президента Камалы Харрис, которая представляет Демократическую партию.

Согласно данным американских СМИ, республиканцы лидируют на выборах в палату представителей. В нижнюю палату пока проходят 211 республиканцев и 204 демократов, информирует CNN. Для получения контроля Республиканской партии нужно получить 218 мест.

Президент США Джо Байден тем временем заявил, что доволен результатами промежуточных выборов в США, отметив, что демократы снова получили большинство в сенате. По его словам, он с нетерпением ждет следующей пары лет своего президентства.

Вашингтон, Наталья Петрова

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