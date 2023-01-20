ЦИК России начал готовиться к президентской избирательной кампании

Центральная избирательная комиссия занята подготовкой к началу президентской избирательной кампании. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Конечно, мы готовимся. А как иначе?» – сказала глава ведомства. В настоящее время идет работа по подготовке технической базы, а также цифровой, методологической, организационной, кадровой, передает РИА «Новости».

«Закладываем сейчас с прицелом на президентскую кампанию. Мы понимаем, что такое выборы президента в нынешних условиях», – указала Памфилова.

Выборы президента в России планируются весной 2024 года.

Москва, Зоя Осколкова

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