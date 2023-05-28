ЦИК Турции: Эрдоган лидирует с 53% голосов после подсчета 75% бюллетеней

Стали известны официальные данные о промежуточных результатах второго тура президентских выборов в Турции. После подсчета 75,42% бюллетеней действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получает 53,41% голосов избирателей, а его соперник – единый кандидат от турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу набирает 46,59% голосов. Такие данные привел глава Высшего избирательного совета (ЦИК) страны Ахмет Енер, передает агентство «Анадолу».

Между тем, согласно данным ЦИК, обнародованным государственным телеканалом TRT Haber, по итогам обработки 97,73% бюллетеней у Эрдогана 52,15% голосов, Кылычдароглу поддержали 47,85% избирателей.

По неофициальной информации, явка превысила 85%.

Голосование на втором туре выборов президента в Турции завершилось в 17:00 местного времени (совпадает с мск).

По итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Во второй тур выборов вышли Эрдоган, за которого проголосовали 49,24% избирателей, и Кылычдароглу, получивший 45,07% голосов. Занявший третье место с результатом 5,28% кандидат от альянса Ata Синан Оган призвал своих сторонников во втором туре голосовать за действующего главу государства.

Москва, Наталья Петрова

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