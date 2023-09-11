Собянин получил на выборах 76,39% голосов

Мэр Москвы Сергей Собянин одержал победу на выборах столичного градоначальника с 76,39% голосов после обработки 100% протоколов УИК. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ.

За Собянина проголосовали 2 млн 499 тыс. 114 избирателей. На втором месте депутат Мосгордумы Леонид Зюганов, баллотировавшийся от КПРФ и набравший 265 тыс. 374 голоса (8,11%). Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов получил 183 тыс. 529 голосов (5,61%). Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») набрал 174 тыс. 869 (5,34%), первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев -128 тыс. 704 голоса (3,93%).

По данным Мосгоризбиркома, в голосовании на выборах мэра Москвы приняли участие почти 3,3 млн человек, из них 2,7 млн голосовали дистанционно.

На выборах губернатора Московской области победил действующий глава региона Андрей Воробьев. Он стал губернатором в третий раз. За Воробьева, выдвигавшегося от «Единой России», отдали голоса 83,68% избирателей. Кандидат от КПРФ Александр Наумов получил 6,37%, представитель ЛДПР Кирилл Жигарев – 4,82%, Анатолий Никитин от «Справедливой России – За правду» – 4,06%/

Голосование на выборах мэра столицы и губернатора Подмосковье прошло с 8 по 10 сентября.

Москва, Наталья Петрова

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