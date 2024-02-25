В России стартовало досрочное голосование на выборах президента

В регионах России началось досрочное голосование на выборах президента в труднодоступных и отдаленных местностях.

Досрочное голосование продлится до 14 марта. Участие в нем примут жители дальних поселений, работники метео- и полярных станций, маяков, заповедников, оленеводческих стойбищ.

Кроме того, проголосуют моряки на судах, которые будут находиться в плавании в основные дни выборов – 15-17 марта.

Как ранее сообщали в Центральной избирательной комиссии (ЦИК), члены региональных комиссий добираются в отдаленные районы на вертолетах, снегоходах и собачьих упряжках.

По данным ЦИК, в 2018 году на президентских выборах досрочно проголосовали около 180 тысяч избирателей в труднодоступных местностях и около 31 тысячи – на судах.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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