В России стартовали выборы президента

Голосование на выборах президента стартовало в России. В регионах открываются избирательные участки, а следить за ходом выборов можно с помощью видеостены, установленной в атриуме Центризбиркома.

Председатель ЦИК Элла Памфилова поздравила коллег со стартом голосования: «Прошлый, предвыборный год у нас прошел под девизом «Традиции и новации» – мы вспоминали об истории народовластия в нашей стране, о том, как некогда колокол сзывал народ на вече. Мы чувствуем эту связь, это движение от традиций к новациям, поэтому старт голосования на выборах, не имеющих равных по значимости в современной истории России, дадим и звоном колокола, и стартом работы видеостены. Мы гордимся технологиями, но еще больше мы гордимся силой Духа нашего народа. Спасибо Вам всем за понимание важности, за сопричастность этому событию, за тот труд, который мы вместе проделали!».

Помимо традиционного голосования, началось голосование дистанционное. Как отметила глава ЦИК, возможность провести ДЭГ в таком масштабе появилась впервые. «Потенциально могли проголосовать около 38 млн избирателей. Из них почти 5 млн человек подали заявления», – отметила Памфилова.

Для работы в Информационном центре ЦИК России аккредитовано 1447 представителей от 90 средств массовой информации, из которых 40 – иностранные. Всего по стране аккредитовано 12645 представителей от 2458 СМИ.

Впервые в России голосование на президентских выборах продлится три дня – 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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