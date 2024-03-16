Явка на выборах президента России без учета ДЭГ превысила 43%

Явка на президентских выборах в России в целом по стране без учета дистанционного электронного голосования к 15:05 мск превысила 43%. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома РФ.

На 15:04 мск этот показатель составил 43,36%, сообщается на сайте ЦИК.

К этому времени явка избирателей на федеральной платформе ДЭГ на выборах президента России составила 84% – проголосовали свыше 4,01 млн человек. Всего заявки на участие в ДЭГ подали из 4,7 млн человек.

Выборы президента РФ проходят 15, 16 и 17 марта. Впервые проголосовать можно дистанционно. Система ДЭГ доступна в 29 регионах, включая Москву.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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