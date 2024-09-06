В России стартовали выборы в рамках Единого дня голосования

В 49 регионах России стартовали выборы в рамках Единого дня голосования. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Всего выборы в Единый день голосования проходят в 83 регионах. Принять участие в голосовании смогут более 55 миллионов россиян.

«Сегодня в 49 субъектах федерации было принято решение о голосовании в течение трех дней и открылись избирательные участки», – заявила Памфилова.

С 6 по 8 сентября в России пройдут выборы различного уровня. В 21 субъекте будут определены высшие должностные лица. Всего на губернаторские места претендуют 94 кандидата от десяти политических партий и один самовыдвиженец.

В 13 регионах, в том числе в Москве, состоятся выборы депутатов законодательных органов государственной власти и голосование на муниципальном уровне. Также пройдут довыборы депутатов Госдумы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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