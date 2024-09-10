В Тульской области официально подведены итоги губернаторских выборов

Сегодня избирательная комиссия Тульской области утвердила официальные результаты досрочных выборов губернатора региона.

Как говорится в сообщении избиркома, победу одержал Дмитрий Миляев («Единая Россия»), получив 78,53% голоса избирателей. На втором месте Алексей Лебедев (КПРФ) с результатом 6,77%, на третьем – Александр Балберов (ЛДПР) – 6,25%.

Остальные кандидаты не набрали более 5% голосов избирателей.

Выборы губернатора Тульской области признаны состоявшимися.

Стоит отметить, что помимо главы региона жители Тульской области избрали депутатов областной думы и Тульской городской думы, а также представительных органов ещё в 9 муниципальных образованиях. Во всех выборах большинство голосов набрала партия «Единая Россия».

Тула, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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