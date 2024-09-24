Стали известны имена всех зарегистрированных кандидатов на пост президента Молдавии

В выборах президента Молдавии примут участие 11 кандидатов. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны.

Последними были зарегистрированы независимые кандидаты Тудор Ульяновский, Виктория Фуртунэ и Натальяи Морарь. Еще одному претенденту Игорю Мунтяну от партии «Коалиция за единство и благосостояние» было отказано в участии в выборах.

Таким образом всего регистрацию прошли 11 кандидатов, в том числе действующий президент Молдавии Майя Санду и Ренато Усатый от «Нашей партии».

Выборы главы государства в Молдавии назначены на 20 октября. Одновременно пройдет референдум о евроинтеграции страны.

Кишинев, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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