Стали известны имена всех зарегистрированных кандидатов на пост президента Молдавии

В выборах президента Молдавии примут участие 11 кандидатов. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны.
Последними были зарегистрированы независимые кандидаты Тудор Ульяновский, Виктория Фуртунэ и Натальяи Морарь. Еще одному претенденту Игорю Мунтяну от партии «Коалиция за единство и благосостояние» было отказано в участии в выборах.
Таким образом всего регистрацию прошли 11 кандидатов, в том числе действующий президент Молдавии Майя Санду и Ренато Усатый от «Нашей партии».
Выборы главы государства в Молдавии назначены на 20 октября. Одновременно пройдет референдум о евроинтеграции страны.
Кишинев, Анастасия Смирнова
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