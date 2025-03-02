В Абхазии выбрали президента

Бывший вице-президент Абхазии Бадра Гунба одержал победу во втором туре выборов главы республики, состоявшихся 1 марта. Согласно предварительным итогам голосования, Гунбу поддержали 54,73% избирателей. Его соперник – кандидат от оппозиционных сил Адгур Ардзинба набрал 41,54% голосов. Об этом сообщил председатель Центризбиркома Абхазии Дмитрий Маршан.

От суммы поданных за обоих кандидатов голосов (то есть без учета испорченных бюллетеней и голосов «против всех») Гунба набрал 56,85%, а Ардзинба – 43,15%.

«По итoгам повтoрнoгo гoлoсoвания избрaнным президентом Республики Абхaзия является Гунбa Бaдрa», – сказал глава ЦИК на брифинге. Маршан отметил, что выявленные нарушения не могут повлиять на итоги выборов, поскольку разрыв между кандидатами слишком большой.

Явка на выборах составила 70%. По данным ЦИК, проголосовали 100 412 граждан Абхазии, из них 2065 высказались против всех. 1687 бюллетеней были испорчены.

Окончательные результаты выборов ЦИК объявит в течение трех дней после голосования.

Первый тур досрочных президентских выборов в Абхазии состоялся 15 февраля. По итогам голосования лидировал Бадра Гунба с 46,38% голосов, Адгур Ардзинба получил 36,92% голосов. Остальные три кандидата получили суммарно более 10% голосов избирателей.

Досрочные президентские выборы в Абхазии были назначены после того, как предыдущий глава республики Аслан Бжания принял решение уйти в отставку в ноябре 2024 года после массовых протестов, начавшихся из-за подписанного 30 октября соглашения об инвестициях с Россией. Протестующие выступили против ратификации соглашения с Россией. 19 ноября парламент Абхазии принял отставку Бжании. Тогда же вице-президент Абхазии Бадра Гунба приступил к исполнению обязанностей главы республики.

Сухум, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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