Парламент Абхазии одобрил отставку президента Бжании

Парламент Абхазии принял отставку президента республики Аслана Бжании. Дату досрочных выборов главы государства могут назначить уже на следующей неделе, сообщил депутат Народного собрания Левон Галустян.

Парламент рассмотрел заявление президента на внеочередном заседании. Бжания решил сложить полномочия в рамках соглашения с оппозицией. Только один из 31 присутствующего депутата проголосовал против отставки президента. «За» отдано 28 голосов.

«Дату проведения выборов президента Абхазии назначит парламент республики, возможно, уже на следующей неделе, после консультаций с ЦИК республики», – сказал Галустян в беседе с «Интерфаксом».

Сухум, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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