Президент Абхазии подал в отставку по соглашению с оппозицией

Президент Абхазии Аслан Бжания передал спикеру парламента республики заявление об отставке. Решение принято во время переговоров между протестующими и руководством страны.
Протестующие разошлись с площади перед зданием администрации президента после оглашения результатов переговоров. Президент Бжания, премьер-министр Александр Анкваб и начальник Государственной службы охраны Дмитрий Дбар покинут свои посты, передает «Интерфакс».
«В целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране в соответствии со ст. 65 Конституции Республики Абхазия я подаю в отставку с должности президента», – говорится в заявлении Бжании.
Парламент рассмотрит документ 19 ноября.
Лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба поблагодарил всех участников переговоров и заявил, что соглашение между протестующими и властями «позволит стабилизировать общественно-политическую ситуацию» в стране.
«Будем считать, что очередной политический кризис позади. Очень надеюсь, что больше подобных событий в нашей стране не будет», – сказал он.
В Абхазии несколько дней продолжаются протесты, вспыхнувшие из-за инвестиционного соглашения Москвы и Сухума. Утром 15 ноября митингующие штурмом захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента.
Сухум, Наталья Рязанова
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