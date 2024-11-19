Президент Абхазии подал в отставку по соглашению с оппозицией

Президент Абхазии Аслан Бжания передал спикеру парламента республики заявление об отставке. Решение принято во время переговоров между протестующими и руководством страны.

Протестующие разошлись с площади перед зданием администрации президента после оглашения результатов переговоров. Президент Бжания, премьер-министр Александр Анкваб и начальник Государственной службы охраны Дмитрий Дбар покинут свои посты, передает «Интерфакс».

«В целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране в соответствии со ст. 65 Конституции Республики Абхазия я подаю в отставку с должности президента», – говорится в заявлении Бжании.

Парламент рассмотрит документ 19 ноября.

Лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба поблагодарил всех участников переговоров и заявил, что соглашение между протестующими и властями «позволит стабилизировать общественно-политическую ситуацию» в стране.

«Будем считать, что очередной политический кризис позади. Очень надеюсь, что больше подобных событий в нашей стране не будет», – сказал он.

В Абхазии несколько дней продолжаются протесты, вспыхнувшие из-за инвестиционного соглашения Москвы и Сухума. Утром 15 ноября митингующие штурмом захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента.

Сухум, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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