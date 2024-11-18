Вооруженные люди заблокировали здание кабмина Абхазии

Вооруженные люди заблокировали здание правительства Абхазии и не пропускают сотрудников к рабочим местам. В Минюсте республики сообщили, что западные спецслужбы несколько лет финансировали НКО для дестабилизации в стране.

«Вооруженные люди не допускают сотрудников кабинета министров на рабочие места. Здание кабинета министров, расположенное в городе Сухуме, ул. Лакоба, 21, также заблокировано оппозиционными силами», – говорится в сообщении информцентра президента республики.

Министр юстиции Анри Барциц заявил, что западные силы несколько лет вливали средства в НКО на территории Абхазии, чтобы они способствовали возмущениям в обществе.

«Мы четыре года твердили, что западные специальные службы финансируют определенных представителей неправительственных организаций, подчеркиваю, определенных. Целью этого финансирования являлась дестабилизация ситуации в нашей стране, создание хаоса, совершенно негативного образа нашей страны на международной арене», – приводит слова министра ТАСС.

15 ноября оппозиция взяла штурмом комплекс правительственных зданий в Абхазии в знак протеста против соглашения Сухума и Москвы о российских инвестиция в республику. МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Абхазию.

Сухум, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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