Протестующие в Абхазии взяли штурмом здание парламента и потребовали отставки главы республики

Участники акции протеста в Абхазии, выступающие против ратификации соглашения о российских инвестициях, взяли штурмом здание республиканского парламента и взяли под контроль комплекс правительственных зданий, потребовав оттавки президента республики Аслана Бжании. При этом во время захвата появились государственные флаги РФ, а представители оппозиции заявили, что не выступают против России.

В объединенном штабе оппозиции подчеркнули, что протесты не направлены против российско-абхазских отношений, а главное требование к властям республики – защита интересов граждан Абхазии. В заявлении, которое цитирует «Интерфакс», отмечается, что попытки властей спекулировать на братских и стратегических отношениях России и Абхазии могут иметь негативные последствия, которые скорее отразятся на действующем режиме, чем на двусторонних отношениях.

В случае отказа властей выполнить требования митингующие намерены не покидать территорию площади комплекса правительственных зданий.

Сегодня парламент Абхазии должен был рассмотреть вопрос ратификации соглашения с РФ об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории страны. Оппозиция выразила несогласие и потребовала повторного созыва парламента для полного исключения вопроса.

По последней официальной информации, администрация президента Абхазии пошла на уступки оппозиции и готовит документ об отзыве из парламента законопроекта о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. «Такое решение принято с целью стабилизации обстановки в республике», – уточняется в сообщении пресс-службы главы государства.

Сухум, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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