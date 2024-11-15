МИД России сделал заявление о кризисе в Абхазии: россиянам рекомендуется воздержаться от поездок в республику

МИД России рекомендовал гражданам РФ воздержаться от поездок, включая туристические, в Абхазию. Как говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, россиянам, которые временно находятся в этом государстве, важно проявлять повышенную осмотрительность, не приближаться к местам беспорядков, а при возможности – выехать из страны.

МИД пояснил, что в России с озабоченностью следят за событиями в соседней дружественной Абхазии, где вновь обострились внутриполитические противоречия.

«Оппозиционные силы, к сожалению, не сочли возможным урегулировать разногласия с законной властью страны через цивилизованный взаимоуважительный диалог и вышли за рамки правового поля, спровоцировав эскалацию конфликта. В результате в республике сложилась кризисная ситуация, и это, вне зависимости от ее исхода, тормозит развитие Абхазии. В частности, очевидно, что сценарии, подобные нынешнему, отнюдь не способствуют привлечению зарубежных инвестиций, являющихся весомым фактором социально-экономического подъема республики», – говорится в заявлении МИД

«Российская сторона, не вмешиваясь во внутренние процессы в Абхазии, рассчитывает, что возникшая ситуация будет урегулирована исключительно мирным политическим путем. При этом, разумеется, должны неукоснительно соблюдаться законы Абхазии, в том числе в части поддержания общественного порядка», – пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее сегодня абхазская оппозиция взяла штурмом правительственный комплекс зданий, протестуя против соглашения Сухума и Москвы о российских инвестиция в республику. При этом митингующие подчеркивали, что выступают не против России.

Сегодня парламент Абхазии должен был рассмотреть вопрос ратификации соглашения с РФ об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории страны. Оппозиция выразила несогласие и потребовала повторного созыва парламента для полного исключения вопроса.

По последней официальной информации, администрация президента Абхазии пошла на уступки оппозиции и готовит документ об отзыве из парламента законопроекта о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. «Такое решение принято с целью стабилизации обстановки в республике», – уточняется в сообщении пресс-службы главы государства.

Москва, Светлана Антонова

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