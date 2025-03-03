ЦИК Абхазии утвердил окончательные итоги выборов президента республики

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии объявила окончательные итоги выборов президента республики. Как следует из официального сообщения, победил действующий вице-президент Абхадии Бадра Гунба с результатом 54,73%.

Согласно результатам голосования, за Гунбу проголосовали 54 954 избирателя (54,73%), за его оппонента, лидера оппозиции Адгура Ардзинбу – 41 708 человек (41,54%).

В соответствии с законодательством республики, инаугурация избранного президента должна состояться через месяц после оглашения ЦИК окончательных итогов выборов.

Сухум, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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