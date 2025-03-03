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Понедельник, 3 марта 2025, 18:53 мск

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ЦИК Абхазии утвердил окончательные итоги выборов президента республики

Архив, скрин видео Sputnik Абхазия

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии объявила окончательные итоги выборов президента республики. Как следует из официального сообщения, победил действующий вице-президент Абхадии Бадра Гунба с результатом 54,73%.

Согласно результатам голосования, за Гунбу проголосовали 54 954 избирателя (54,73%), за его оппонента, лидера оппозиции Адгура Ардзинбу – 41 708 человек (41,54%).

В соответствии с законодательством республики, инаугурация избранного президента должна состояться через месяц после оглашения ЦИК окончательных итогов выборов.

Сухум, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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