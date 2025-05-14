Госдума приняла поправку о праве голосовать с помощью бумажного бюллетеня

Госдума на сегодняшнем пленарном заседании одобрила поправку о праве голосовать с использованием бумажного бюллетеня при проведении электронного голосования. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Изменения вносятся в законопроект по вопросам совершенствования избирательного законодательства, который был принят в первом чтении 1 апреля.

Поправкой предлагается при проведении электронного голосования обеспечить возможность голосования с помощью бумажного бюллетеня, сообщал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что «прорабатываемое решение снимает замечания и вопросы, которые звучали на пленарном заседании в ходе обсуждения законопроекта в первом чтении». Слова политика приводит «Интерфакс».

Поправка начнет действовать после 1 января 2026 года, уточнил Володин.

Согласно действующей норме, при проведении выборов либо референдума вместо голосования с использованием бумажных бюллетеней может проводиться электронное голосование. Решение о проведении электронного голосования принимается Центризбирком РФ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube