ЦИК: почти 870 тысяч заявлений подано на участие в ДЭГ на сентябрьских выборах

Для участия в дистанционном электронном голосовании в 2025 году на региональных выборах в сентябре подано 869 455 заявлений в 24 регионах России. Об этом сообщает Центризбирком РФ.

На голосование через сервис «Мобильный избиратель» на «Госуслугах» подано 76 541 заявление.

Лидерами по числу поданных заявлений на ДЭГ стали Ростовская область (179 452), Чувашия (143 329) и Свердловская область (131 070).

Кроме того, как отметили в ЦИК, на портале Госуслуг до 8 сентября можно подать заявление о голосовании на любом из 14 экстерриториальных участков в Москве. На них смогут проголосовать избиратели 19 регионов, в которых будут проводиться губернаторские выборы, оказавшиеся в это время в столице.

По словам главы Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой, эти участки образованы в наиболее удобных и проходимых местах города – это флагманские офисы «Мои документы» и центры Госуслуг в крупнейших торговых центрах во всех округах Москвы, гостиничный комплекс «Измайлово» и вестибюль станции метро «Курская» (Арбатско-Покровской линии).

В сентябре этого года пройдет более 5 тысяч избирательных кампаний различного уровня в 81 регионе России, включая прямые выборы глав 20 регионов. Всего проголосовать смогут порядка 55 млн избирателей.

