В Москве началась подготовка к политическому марафону «Ночь выборов 2025. Новые горизонты»

В Москве 14 сентября пройдет ночь выборов. О том, как будет организован процесс голосования в условиях информационного противостояния, можно узнать на пресс-конференции, которая состоится 4 сентября в 11:00 в ИА ТАСС по адресу г. Москва, Тверской бульвар, дом 2.

За последние годы выборы в России и мире сильно изменились. Ведущие эксперты страны на Всероссийском марафоне «Ночь выборов – 2025. Новые горизонты» ответят на самые актуальные вопросы: «ИИ и цифровизация: для человека или вместо человека»; «Кто такие герои нашего времени и в чем их сила»; «Социальная архитектура – это мода или стратегия»; «Каковы итоги выборов 2025 года и чего ждать в 2026».

В пресс-конференции примут участие президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко, президент Российской ассоциации политических консультантов Фирдус Алиев, политконсультант и эксперт по коммуникациям, председатель оргкомитета «Ночи выборов» Алена Август, председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алена Булгакова, федеральный координатор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алексей Песков.

