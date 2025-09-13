На систему ДЭГ зафиксировали около 100 кибератак

В России проходит второй день голосования на выборах разного уровня. В Центральной избирательной комиссии рассказали об отражении атак на портал ЦИК и инфраструктуру дистанционного электронного голосования.

В первый день голосования участие в выборах приняли более 10 млн человек, заявила на брифинге в информационном центре ЦИК России председатель комиссии Элла Памфилова. «Довольно приличная явка», – отметила она.

Более 55 тыс. избирателей проголосовало в рамках досрочного голосования в труднодоступных местах и на судах. В приграничных районах проголосовало 453 тысячи избирателей, из них в Белгородской области – 111 тысяч, в Брянской области – 19 тысяч, в Курской – 195 тысяч, в Севастополе – 127 тысяч.

«Всего было зафиксировано более 130 тысяч атак на портал ЦИК и в сети интернет, около 100 атак зафиксировано на инфраструктуру ДЭГ», – сообщили в Центризбиркоме.

В ведомство поступило 1070 обращений, из них 194 содержали сведения о предполагаемых нарушениях законодательства о выборах. Памфилова подчеркнула, что текущая избирательная кампания показывает тенденцию к снижению числа обращений о принуждении к голосованию и о нарушениях. В настоящее время жалоб, которые требуют рассмотрения ЦИК, не поступало.

Москва, Зоя Осколкова

