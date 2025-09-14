Более 16 млн человек проголосовали на выборах разного уровня в ЕДГ-2025

Более 16 миллионов человек уже проголосовали на выборах разного уровня в единый день голосования. Об этом сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

«Уже проголосовало свыше 16 миллионов человек», – сказала Памфилова на брифинге. При этом более 1,4 млн человек приняли участие в выборах с помощью федеральной платформы дистанционного электронного голосования, что составляет более 85% от тех, кто подал заявление на голосование по ДЭГ.

Глава ЦИК также сообщила, что сейчас идет беспрецедентная атака на интернет-ресурсы ЦИК. «Только что как раз с этим разбиралась, лег интернет, у нас не было интернета. На текущий момент зафиксировано около 290 тысяч атак на портал ЦИК России и более 300 – на дистанционное электронное голосование», – отметила Памфилова, добавив, что на работоспособность государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» и на дистанционное электронное голосование атаки не повлияли.

«Цифровая платформа ГАС «Выборы» абсолютно автономна от глобальной сети, поэтому никакие атаки на систему ГАС «Выборы» невозможны», – подчеркнула глава ЦИК.

Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ выберут губернаторов. Кроме того, голосование за депутатов региональных парламентов пройдет в 11 субъектах, и в 25 городах – за депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.

