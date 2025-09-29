Выборы в Молдавии: партия Санду проиграла внутри страны, но сохранила большинство в парламенте

По итогам выборов в парламент Молдавии, прошедших 28 сентября, проходят пять политических сил. После обработки 99,78% протоколов правящая проевропейская партия «Действие и солидарность» (PAS), учрежденная президентом Майей Санду, набирает 50,14% и сохраняет большинство мест в парламенте, свидетельствуют данные ЦИК республики. На втором месте – оппозиционный Патриотический блок под руководством экс-президента Игоря Додона, выступающий за сближение с Россией, с 24,2% голосов.

В парламент также проходят оппозиционный блок проевропейских партий «Альтернатива» (7,97%), «Наша партия» Ренато Усатого (6,21%) и партия «Демократия дома» (5,62%), выступающая за объединение Молдавии с Румынией.

Согласно данным ЦИК, правящая партия может рассчитывать на 55 мандатов из 101, передает ТАСС. Депутатам от оппозиции могут достаться 46 кресел в парламенте. В частности, Патриотический блок может получить 26 мандатов, «Альтернатива» – 8, «Наша партия» – 6, «Демократия дома» – 6. Окончательные результаты огласит ЦИК.

Вместе с тем внутри страны большинство избирателей проголосовало за оппозиционные силы. С учетом данных только с участков внутри Молдавии партия Санду заручилась поддержкой 44,13%, а оппозиционные силы все вместе набрали 49,54%. Надо отметить, что в автономном образовании Гагаузия правящая партия набрала всего 3,22%, тогда как Патриотический блок получил 82,19%. Приднестровские избиратели с молдавским паспортом отдали за Патриотический блок 51% голосов.

Однако, учитывая данные с участков за границей, партия Санду уходит в отрыв от оппозиции. На избирательных участках в большинстве стран Европы, Казахстане, Индии, Китае, Японии с большим преимуществом лидирует правящая партия. В то же время большинство молдаван, проголосовавших в России, поддержали «Патриотический блок» (67,44%), аналогичная ситуация в Белоруссии, где данный блок набрал 53,19% голосов молдавских избирателей.

В России для молдавской диаспоры, составляющей несколько сотен тысяч человек, организовали лишь два избирательных участка в Москве, где проголосовали 4109 человек. В целом число зарубежных участков выросло с 234 до 301, при этом большинство новых пунктов для голосования ЦИК Молдавии открыл в странах Запада.

Глава Партии социалистов Молдавии Игорь Додон ночью на акции протеста около здания ЦИК в Кишиневе обвинил Центризбирком в фальсификации результатов парламентских выборов и призвал оппозиционные силы выйти на мирный митинг к зданию парламента Кишинева днем 29 сентября «в защиту народного выбора», сообщали молдавские СМИ. Додон указал на большое количество нарушений на выборах. По его мнению, победу одержали оппозиционные силы, которые должны объединиться.

Напомним, МИД Приднестровья накануне обвинил Молдавию в недопущении граждан Приднестровской Молдавской республики к участию в парламентских выборах и выразил протест Кишиневу в связи с применением антидемократических методов для недопуска приднестровцев на избирательные участки в стране. Там отметили, что 28 сентября с самого утра создавались препятствия, направленные на ограничение свободы передвижения жителей Приднестровья, намеревавшихся проголосовать на выборах. На пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии были организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения и проводились массовые проверки граждан и автомобилей. Кроме того, было полностью заблокировано движение на мостах Рыбница – Резина и Каменка – Сенатовка.

Кишинев, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube