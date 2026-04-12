Выборы в парламент Венгрии проходят при рекордно высокой явке

Парламентские выборы проходят в Венгрии в воскресенье, 12 апреля. От их исхода будет зависеть политический курс страны в ближайшие четыре года, в том числе отношения с ЕС, Россией и Украиной. На выборах зарегистрирована рекордно высокая явка. На 13:00 по местному времени (14:00 мск) явка достигла 54,14%, свои голоса отдали 4,08 млн избирателей. Такие данные приводит Национальное избирательное бюро страны.

Голосование проходит с 6:00 до 19:00 по местному времени. Уже через час после открытия участков явка превысила 3%, а к 9:00 достигла 16,89% – это самый высокий показатель в современной истории страны. На 11:00 местного времени явка составила 37,89%. На предыдущих выборах депутатов Национальной ассамблеи в 2022 году явка для этого времени составляла 25,77%, а конечный показатель составил около 70%.

Жителя Венгрии выбирают 199 депутатов. Правом голоса обладают более 8 млн граждан внутри страны и за ее пределами. Для прохода в парламент нужно набрать 5% голосов по партийному списку.

В выборах участвуют пять политических сил: правящая партия «Фидес» действующего премьера Виктора Орбана, оппозиционная центристская партия «Тиса», крайне правая партия «Наша Родина», левая «Демократическая коалиция» и сатирическая «Партия двухвостой собаки».

Голосование проходит на фоне попыток Евросоюза и Киева помешать «Фидес» остаться у власти. Будапешт неоднократно заявлял, что Киев вмешивается в предвыборную кампанию, в том числе остановкой трубопровода, по которому в Венгрию поступала нефть из России. Основной конкурент правящей партии – возглавляемая депутатом Европарламента Петером Мадьяром партия «Тиса», нацеленная на тесное сотрудничество с ЕС и НАТО, передает РИА «Новости». Итоги выборов определят, останется ли Орбан на своем посту на пятый срок.

В пятницу, 10 апреля, Орбан обвинил оппозицию в Венгрии в сговоре с иностранными разведками и в провокациях. Он заявил, что оппозиция не остановится ни перед чем, чтобы «захватить власть».

Орбан и Мадьяр проголосовали на выборах утром. Действующий премьер-министр призвал венгров голосовать за «Фидес» ради их безопасности, пишет Bloomberg. Мадьяр назвал выборы «роковым» перекрестком, где венгры будут выбирать между «Востоком и Западом». Оба политика заявили, что признают результаты выборов.

Будапешт, Наталья Петрова

