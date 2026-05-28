ЦИК: минимум 90% россиян голосуют бумажными бюллетенями

Несмотря на развитие дистанционного процесса голосования, подавляющее большинство избирателей в России голосуют на выборах с помощью бумажных бюллетеней. Об этом сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

«Сегодня 90% граждан России голосуют бумажным бюллетенем. Это даже больше, но как минимум 90%», – цитирует Булаева «Интерфакс».

В настоящее время в РФ есть возможность дистанционного электронного голосования, но пока она предоставляется не во всех субъектах. На долю ДЭГ приходится 10%-15% от общего количества избирателей.

«Москва (применяет) электронное голосование. Вся остальная Россия голосует бумажным бюллетенем», – добавил Булаев.

Москва, Зоя Осколкова

