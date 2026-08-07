Верховный суд получил иск о снятии «Яблока» с выборов, его рассмотрят 10 августа

В Верховный суд России подано исковое заявление об отмене регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Яблоко». Иск направила партия «Родина», сообщил ее лидер Алексей Журавлев ТАСС.

В Верховном суде подтвердили получение иска. Разбирательство по этому делу назначено на 10 августа на 10:00, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ВС РФ.

Напомним, регистрация Центральной избирательной комиссией РФ федеральных списков партий на выборах в Госдуму завершилась 30 июля. Всего были зарегистрированы списки кандидатов от 11 партий, в том числе от «Яблока». Меж тем, как заявлял зампредседателя ЦИК Николай Булаев, проверки кандидатов на наличие иностранного финансирования продолжатся. Он выразил надежду, что, несмотря на то, что «эта работа сложная», она будет завершена в ближайшее время.

5 августа в Центризбиркоме прошла жеребьевка порядка расположения названий партий в избирательном бюллетене на выборах. По ее итогам первую строчку получила «Единая Россия», вторую – «Яблоко», третье – ЛДПР. Далее следует «Партия прямой демократии», «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, Партия пенсионеров, «Коммунисты России». Замыкает список партия «Новые люди».

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва и совмещенные с ними выборы различных уровней состоятся 20 сентября. Голосование пройдет в течение трех дней – с 18 по 20 сентября.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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