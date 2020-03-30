Несколько стран изучают, как БЦЖ помогает от коронавируса нового типа

Власти и ученые нескольких стран включились в изучение вопроса влияния прививки БЦЖ на заболеваемость и смертность от COVID-19.

Ряд исследователей обращают внимание на то, что уровень смертности от заражения коронавирусом тем меньше, чем больше охват населения вакциной БЦЖ.

Журнал Science сообщил, что в Нидерландах на этой неделе начинается ревакцинация БЦЖ с участием добровольцев – все они медики. Напомним, что БЦЖ – это штамм ослабленной бычьей туберкулёзной палочки, утративший вирулентность для человека.

Участников разделили на две группы, одним введут БЦЖ, другим плацебо, потом сравнят результаты.

Тот же протокол используют вирусологи из Мельбурна.

В Британии, в Экзетере, наоборот, в этой разработке пригласили участвовать не медиков, а пожилых людей, находящихся в группе наибольшего риска от последствий COVID-19, сообщает «Евроньюс».

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 30.03.20

Найдена ещё одна деревня в Италии, жители которой не болеют коронавирусом нового типа. / Премьер Италии предрек вспышку антиевропейских настроений из-за коронавируса. / Король Тайланда будет переживать пандемию с гаремом в роскошном отеле в Альпах. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»