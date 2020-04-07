Американские ученые подтвердили эффективность БЦЖ против коронавируса

Программы вакцинации населения от туберкулеза существенно влияют на заболеваемость новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в некоторых странах. Такой вывод сделали эпидемиологи из Техасского университета в США. Ученые выяснили, что прививки БЦЖ значительно снижают угрозу заражения коронавирусом, сообщает издание The Irish Times. В странах, где действуют данные программы, случаев инфицирования в 10 раз меньше, чем в государствах, где они не проводятся.

К такому выводу пришли инфекционисты после сравнения показателей заражения и смертности от коронавируса нового типа и наличием программы вакцинации от туберкулеза в 178 странах.

В частности, в странах, где ставят прививки БЦЖ, за двухнедельный период количество случаев заболевания составило 38 на 1 миллион человек. При отсутствии программ вакцинации инфицировались около 358 человек из миллиона.

Один из участников исследования Пол Хегарти признался, что не ожидал увидеть такую заметную разницу, сообщает РИА «Новости».

Похожее иследование уже проводилось в США: ученые также выявили связь между скоростью распространения и смертностью от коронавируса в разных странах и вакцинацией от туберкулеза. Согласно их выводам, прививки БЦЖ снижают уровень заражения COVID-19.

Специалисты отмечают, что от нового коронавируса сильнее всего пострадали те страны, в которых не применялась БЦЖ – в этом списке США, Италия, Нидерланды. В то же время программы вакцинации от туберкулеза действуют в России и ряде других стран бывшего СССР. Подобные программы использовалась в странах «соцлагеря» в Восточной Европе – судя по официальной статистике, заболеваемость COVID-19 в таких странах, как Чехия, Польша, Венгрия, Словакия, в разы ниже, чем, например, в Испании, Италии и Франции, где отказались от массовой вакцинации от туберкулеза.

Ранее главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека РУДН Алексей Мазус высказал мнение, что прививка БЦЖ формирует определенный иммунный фон в организме и дает надежду на легкое течение заболевания COVID-19 в России, а также на низкие темпы распространения инфекции в стране.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в свою очередь допустил, что вакцина БЦЖ, которую в России вводят всем новорожденным в первые дни жизни, может дать дополнительную защиту от коронавируса. «Наше население вакцинировано. Если это действительно статистически будет достоверно, да, у нас в этой ситуации вроде как есть дополнительная протекция», – подчеркнул Мурашко в программе «Познер» в эфире «Первого канала».

Ранее сообщалось, что в ряде стран началось изучение вопроса влияния прививки БЦЖ на заболеваемость и смертность от COVID-19. Такие исследования стартовали в Австралии, Нидерландах и Великобритании.

Москва, Наталья Петрова

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