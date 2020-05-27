Население Греции привьют вакциной БЦЖ ради борьбы с коронавирусом

Власти Греции приняли решение с 1 июня преступить к вакцинации населения от коронавирусной инфекции нового типа с применением вакцины от туберкулеза, сообщает Star.

По данным телеканала, предложение использовать вакцину БЦЖ для противодействия новой инфекции выдвинули исследователи афинской университетской больницы «Аттикон». По мнению греческих экспертов, вакцина показала свою эффективность. Профессор патологии и инфекций Афинского национального университета имени Каподистрии Эвангелос Ямареллос получил одобрение Национальной организации по лекарственным средствам (EOF) на вакцинированние населения вакциной БЦЖ.

Ученые Афинского университета пришли к выводам, что у людей, получивших противотуберкулезную вакцину риск развития респираторной инфекции ниже на 80%. В итоге они сочли, что вакцинация против туберкулеза способна стать «щитом» для людей из групп риска для коронавирусной инфекции нового типа. «Когда специальная вакцина недоступна, тогда развитие коллективного иммунитета может быть осуществлено с помощью вакцин, обеспечивающих общую защиту, таких как противотуберкулезная вакцина», – подчеркнул Ямареллос.

По его словам, научные работы показывают, что наличие иммунитета к туберкулезу дает меньшую вероятность заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Уже в трех странах – Австралии, Германии и Нидерландах – были запущены программы вакцинации противотуберкулезной вакциной ради снижения заболеваемости Covid-19.

Предполагается, что вакцинацию будут проводить в четырех больницах в Афинах, а также в больницах в Салониках, Патрах, Янине, Александруполисе, Иматии, Птолемаиде, Нафплионе и Коринфе. Перед прививкой все желающие сделать ее будут проходить тест на наличие антител к Covid-19.

Между тем, израильские вирусологи считают, что вакцинация БЦЖ никак не влияет на способность организма противостоять коронавирусу нового типа. По их мнению, невакцинированные и вакцинированные заражаются с одинаковой частотой. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA.

БЦЖ – вакцина против туберкулеза на основе ослабленного штамма живой бычьей туберкулезной палочки Mycobacterium bovis. В ряде стран эту прививку делают всем детям сразу после рождения, и ее действие сохраняется в течение всей жизни.

Афины, Иван Гридин

Афины. Другие новости 27.05.20

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