В ЕС рассказали, будет ли прививка от Covid-19 условием выдачи виз

Вопрос о вакцинации от коронавируса в качестве условия для выдачи шенгенских виз пока не обсуждался в странах Евросоюза. Об этом сообщил глава представительства ЕС в России посол Маркус Эдерер.

Дипломат назвал данный вопрос «весьма актуальным» и адресовал его Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), где ведется дискуссия насчет взаимного признания прививочных сертификатов, сообщает ТАСС.

В то же время, Эдер отметил, что вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации для обеспечения свободы передвижения внутри ЕС сейчас обсуждается в Брюсселе. Впрочем, добавил дипломат, участники дискуссий ни в Евросоюзе, ни в ВОЗ пока не пришли к конкретному заключению.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения пока не рекомендует введение ковид-паспортов для путешественников из-за нехватки вакцин и недостаточной информации о влиянии вакцинации на распространение Covid-19.

Москва, Наталья Петрова

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