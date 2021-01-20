В ЕС рассказали, будет ли прививка от Covid-19 условием выдачи виз

Вопрос о вакцинации от коронавируса в качестве условия для выдачи шенгенских виз пока не обсуждался в странах Евросоюза. Об этом сообщил глава представительства ЕС в России посол Маркус Эдерер.
Дипломат назвал данный вопрос «весьма актуальным» и адресовал его Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), где ведется дискуссия насчет взаимного признания прививочных сертификатов, сообщает ТАСС.
В то же время, Эдер отметил, что вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации для обеспечения свободы передвижения внутри ЕС сейчас обсуждается в Брюсселе. Впрочем, добавил дипломат, участники дискуссий ни в Евросоюзе, ни в ВОЗ пока не пришли к конкретному заключению.
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения пока не рекомендует введение ковид-паспортов для путешественников из-за нехватки вакцин и недостаточной информации о влиянии вакцинации на распространение Covid-19.
Москва, Наталья Петрова
Москва. Другие новости 20.01.21
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