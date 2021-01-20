ВОЗ пока не рекомендует внедрять ковид-паспорта для путешественников

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не рекомендует внедрение ковид-паспортов для путешественников из-за недостатка вакцин и недостаточной информации о влиянии вакцинации на распространение коронавируса. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

«На данный момент не рекомендовали требовать от путешественников иммунизацию, потому что сейчас мы еще не знаем, насколько вакцина практически не позволяет переносить вирус. Конечно, она предупреждает тяжелое протекание заболевания, облегчает работу систем здравоохранения, но нам нужны еще популяционные исследования. Вторая причина – вакцины недостаточно», – цитирует Вуйнович ТАСС. Она отметила, что нехватка вакцины в мире создает очень большое неравенство. Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус высказал мнение, что «мир находится на грани катастрофического морального провала в распространении вакцин против Covid-19», – считает генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Он полагает, что равный доступ к вакцинации находится под серьезным риском.

Вуйнович напомнила, что вопрос о паспортах вакцинации обсуждается во многих странах, однако «но сейчас Всемирная организация здравоохранения этого не рекомендует».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.01.21

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