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NewDayNews.ru

Четверг, 11 марта 2021, 10:45 мск

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В Испании планируют к маю ввести ковид-паспорта

Испанские власти собираются наладить систему так называемых ковид-паспортов к маю 2021 года. Об этом сообщила министр промышленности, торговли и туризма Мария Рейес Марото в интервью телеканалу Antena 3.

Цифровой сертификат вакцинированных – документ, подтверждающий, что гражданин поставил прививку от коронавируса, планируется внедрить до начала туристической ярмарки Fitur. Мероприятие пройдет 19 мая в Мадриде и станет возрождением туризма, считает Марото.

В настоящее время 4,8 млн испанцев получили первую дозу вакцины от Covid-19. Через полную процедуру вакцинации прошли 1,4 млн человек. По словам министра, к апрелю прививку от коронавируса поставят от 30 до 40% населения.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран-членов ЕС согласны с необходимостью внедрить цифровое подтверждение вакцинации. Еврокомиссия пытается ускорить введение ковид-паспортов, чтобы страны блока смогли снять ограничения на поездки к началу туристического сезона, особенно на этом настаивают Испания, Португалия и Италия.

Мадрид, Зоя Осколкова

Мадрид. Другие новости 11.03.21

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© 2021, РИА «Новый День»

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