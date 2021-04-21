Выросло число россиян, выступающих против ковид-паспортов

В России выросло число жителей, которые не поддерживают идею введения ковид-паспортов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного SuperJob.

Согласно исследованию, проведенному в январе текущего года, 59% россиян выступали за введение ковид-паспортов. В апреле доля противников этой идеи выросла до 62%.

При этом число тех, кто одобряет специальный документ вакцинированного, почти не изменилась – 12% в январе и 13% в апреле. Мужчины чуть чаще выступают за, чем женщины (15 и 12% соответственно). Больше сторонников – среди молодежи до 24 лет (19%).

Идею ввода ковид-паспортов чаще всего поддерживают россияне, уже сделавшие прививку от коронавируса, среди них таких 37%. Среди граждан, планирующих пройти вакцинацию, 23% – за ковид-паспорт, 42% – против.

Опрос был проведен 15-19 апреля 2021 года. В исследовании приняли участие 3 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 522 населенных пунктах, во всех федеральных округах страны.

Москва, Зоя Осколкова

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