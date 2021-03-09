Евросоюз готовит ковид-паспорт для туристов

Евросоюз утвердил введение covid-паспортов, которые потребуются для пересечения границы, передает «Балканист.ру» со ссылкой на главу хорватского Института по вопросам здравоохранения Хорватии Крунослава Цапака. По его словам, в документе будут указаны ФИО туриста, страна, откуда он прибыл, дата вакцинации, название и серийный номер препарата, а также QR-код, по которому можно найти всю вышеуказанную информацию.

«На уровне руководства Евросоюза ещё не решено, как именно будет выглядеть Covid-паспорт: будет ли это карточка или код в мобильном телефоне», – уточнил Цапак.

Хорватский чиновник пояснил, что пока ни одна страна ЕС пока не приняла решения о таком условии пересечения границы, как наличие подтверждения о вакцинации. «Есть двусторонние соглашения; идут переговоры по поводу признания сертификатов на двусторонней, взаимной основе. Внешний вид сертификата определен, но пока они используются только в медицинских целях, а не для пересечения границы», – сказал Цапак.

По его словам, Европейская комиссия представит окончательный проект Covid-паспорта 17 марта.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

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