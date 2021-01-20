Дискриминация и ограничение свободы: глава СПЧ озвучил позицию по ковид-паспортам

Введение в России ковид-паспортов повлечет дискриминацию огромной части населения страны – речь идет о 35-40 млн человек. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, выступая на пресс-конференции в Москве. При этом он подчеркнул, что учет вакцинированных все же необходим.

Фадеев обратил внимание, что на сегодняшний день тема ковид-паспортов не имеет четкой концепции. «Это активно обсуждается и в России, и в мире, но до сегодняшнего дня никто не предъявил концепции, зачем их вводить. Никто не объясняет, какие будут последствия, результаты. Никто не предоставляет расчётов, что в результате тех или иных действий снизится смертность», – сказал он.

При этом глава СПЧ отметил, что «между строк» в дискуссии, которая сейчас формируется, появилась опасная тенденция. «Если говорить о концепции, между строк можно прочитать, что речь идет о введении самых разных ограничений. Об ограничениях передвижений через границы, перемещению внутри стран, по участию в общественных мероприятиях. Раздаются голоса о возможном ограничении при приеме на работу. Если это так <…> то речь идет о дискриминации тех, кто не получил прививку, о поражении части населения в своих правах. Это вызывает беспокойство», – подчеркнул Фадеев.

«Очень важно, что поражены в правах будут преимущественно здоровые люди», – добавил он.

Вместе с тем глава СПЧ отметил, что не все категории граждан имеют возможность сделать прививку. «Дети и подростки, беременные, люди с некоторыми заболеваниями – по моим примерным подсчетам, таких в стране 35-40 млн человек. Это четверть населения страны», – констатировал он.

Кроме этого, Фадеев напомнил, что вакцины, хотя и являются довольно эффективными, но люди, которые сделали прививку, могут быть носителями вируса. «Эффективность вакцины 92%, это значит, что 8 человек из 100 могут заболеть – в более слабой форме, но могут. Все требует серьезного обсуждения, доказательства, что введение ковид-паспортов и ограничения будут эффективны», – подчеркнул он.

Глава СПЧ также не поддержал подход, связанный с привилегиями для тех, кто вакцинировался. «Мы это увидели в республике Башкортостан. На фоне серьезности эпидемии, у меня вызывает некоторое недоумение… Я понимаю позитивные устремления руководителя Башкортостана, они хотят побудить как можно большее число людей привиться, но я очень сомневаюсь, что скидки на посещение фитнес-центра могут заставить людей это сделать. Даже если речь идет о поощрении, происходит деление на «правильных» и «неправильных». А нам сегодня нужно не деление, а наоборот, солидарность общества», – уверен Фадеев.

В то же время он подчеркнул, что учет граждан, которые сделают прививку, необходим. «Только вакцинирование остановит эпидемию, 70% должны быть вакцинированы, тогда эпидемия остановится. Я считаю, что это (ковид-паспорта) лишнее. Учет, конечно, должен быть. Каждый привившийся должен быть занесен в базу данных. Я против того, что называют паспортами, которые влекли последствия дополнительные кроме медицинских», – заключил глава СПЧ.

Как сообщал «Новый День», сегодня с подобным заявлением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «В восприятии людей это (справка о прививке) такая будет красная книжечка со штампами, с этой книжечкой гражданин получит дополнительные права и возможности... Нет, конечно, не будет такого и нецелесообразно это делать <…> Кто захочет, он может получить, я считаю, электронный сертификат о том, что он вакцинирован. Вот это тот путь, который приемлем. Все остальные придумки надо оставить и не надо дразнить и раздражать людей», – почеркнула она.

Напомним, 18 января власти Башкирии первыми в РФ заявили о введении ковид-паспортов. Документ смогут получить те, кто имеет антитела – переболели Covid-19 или вакцинировались. Глава республики Радий Хабиров заявил, что по такому паспорту можно будет получить скидки в магазинах, фитнес-центрах, бассейнах и других учреждениях, прибрести с дисконтом билеты в театры и рассчитывать на преимущество при посещении массовых мероприятий. Начать выдачу цифровых документов планируется с 5 февраля.

Накануне в Госдуме поддержалb идею создания ковид-паспортов, но под «строгим контролем доступа к персональным данным и медицинской информации».

Сегодня стало известно, что больше половины жителей России (59%) против введения ковид-паспортов для переболевших коронавирусной инфекцией или тех, кто прошел вакцинацию.

Москва, Александра Быстрицкая

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