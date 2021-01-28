Глава Башкирии переименует ковид-паспорта

Глава Башкирии Радий Хабиров не отказался от идеи ввести в республике ковид-паспорта, однако документ будет называться по-другому. Проблему обсудит правительственный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«Я не ожидал, что наша в общем-то сугубо региональная инициатива будет очень бурно и своеобразно принята в федеральном масштабе. Целый ряд регионов выступили со своим видением, ряд общественных деятелей. Поэтому мы решили подумать. Наверное, людей смутило слово паспорт», – цитирует Хабирова «Интерфакс».

Глава региона уточнил, что речь идет о получении QR-кода, позволяющего снимать ограничения чуть быстрее. «Разумеется, мы, опасаясь такого внимания излишнего, не будем называть его «антиковидный паспорт». Мы продумаем некую справку или сертификат, чтобы человек мог иметь в кармане что-то подтверждающее факт вакцинации или наличие антител», – объяснил Хабиров.

Напомним, 18 января власти Башкирии первыми в РФ заявили о введении ковид-паспортов. Документ смогут получить те, кто имеет антитела – переболели Covid-19 или вакцинировались. Глава республики Радий Хабиров заявил, что по такому паспорту можно будет получить скидки в магазинах, фитнес-центрах, бассейнах и других учреждениях, прибрести с дисконтом билеты в театры и рассчитывать на преимущество при посещении массовых мероприятий. Начать выдачу цифровых документов планируется с 5 февраля.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что россиянам не нужны «никакие ковидные паспорта». В Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) отметили, что введение ковид-паспортов повлечет дискриминацию огромной части населения страны – речь идет о 35-40 млн человек.

В свою очередь Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не рекомендует внедрение ковид-паспортов для путешественников из-за недостатка вакцин и недостаточной информации о влиянии вакцинации на распространение коронавируса.

Уфа, Зоя Осколкова

Уфа. Другие новости 28.01.21

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