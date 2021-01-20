«Красной книжечки» не будет: Матвиенко заявила, что ковид-паспорта не нужны

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что россиянам не нужны «никакие ковидные паспорта».

«Никто не говорил, что в России будут вводиться ковидные паспорта. Это изобретение в общественном мнении. Конечно, никакие «ковидные паспорта» не нужны», – цитирует ее слова РИА «Новости».

Матвиенко напомнила, что вакцинация носит рекомендательный, добровольный характер. «В восприятии людей это (справка о прививке) такая будет красная книжечка со штампами, с этой книжечкой гражданин получит дополнительные права и возможности... Нет, конечно, не будет такого и нецелесообразно это делать», – почеркнула она, назвав вакцинацию практически единственным способом сдерживания пандемии.

«Кто захочет, он может получить, я считаю, электронный сертификат о том, что он вакцинирован. Вот это тот путь, который приемлем. Все остальные придумки надо оставить и не надо дразнить и раздражать людей», – подчеркнула Матвиенко (цитата по «Интерфаксу»).

Как сообщал «Новый День», 18 января власти Башкирии первыми в РФ заявили о введении ковид-паспортов. Документ смогут получить те, кто имеет антитела – переболели Covid-19 или вакцинировались. Глава республики Радий Хабиров заявил, что по такому паспорту можно будет получить скидки в магазинах, фитнес-центрах, бассейнах и других учреждениях, прибрести с дисконтом билеты в театры и рассчитывать на преимущество при посещении массовых мероприятий. Начать выдачу цифровых документов планируется с 5 февраля.

Накануне в Госдуме поддержала идею создания ковид-паспортов, но под «строгим контролем доступа к персональным данным и медицинской информации».

Ранее Матвиенко назвала подобные предложения «чем-то из области антиутопии» и заявила о недопустимости «устраивать такого рода дискриминацию граждан».

Сегодня стало известно, что больше половины жителей России (59%) против введения ковид-паспортов для переболевших коронавирусной инфекцией или тех, кто прошел вакцинацию.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 20.01.21

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