«Будет много преимуществ»: в Башкирии заманивают население на вакцинацию ковид-паспортами

Власти Башкирии вводят антиковидные паспорта, документ смогут получить те, кто имеет антитела, то есть переболели коронавирусной инфекцией или вакцинировались. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Это позволит нам снять с наших жителей много ограничений – например, в рамках режима самоизоляции люди старше 65 лет смогут ходить в магазины, посещать театры и так далее… При наличии антиковидного паспорта мы сможем наполнять залы и больше положенных 30 процентов. Словом, люди постепенно начнут возвращаться к обычной жизни, по которой мы все соскучились», – уточнил руководитель Башкирии.

Основной целью проекта названо повышение охвата вакцинацией населения региона. Напомним, что с 18 января в России по поручению президента Владимира Путина стартует массовая вакцинация населения от коронавируса.

Антиковидный паспорт можно будет получить через республиканский портал госуслуг. По словам Хабирова, документ «будет в электронном виде, но при необходимости специальный QR-код можно будет показать с телефона или распечатать».

Для получения антиковидного паспорта не потребуются никакие документы: «он автоматически сформируется у тех, кто вакцинировался или подтвердил наличие антител в сертифицированном медицинском учреждении», уточнил глава республики.

Предполагается, что по такому паспорту можно будет получить скидки в магазинах, фитнес-центрах, других учреждениях, прибрести с дисконтом билеты в театры, а также рассчитывать на преимущество при посещении массовых мероприятий.

Начать выдачу документов планируется с 5 февраля.

На прошлой неделе губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко пообещал освободить от ношения средств индивидуальной защиты жителей, которые поставят прививку от Covid-19. Все, кто сделает прививку, получат специальные бейджи. Они будут давать право не носить маски в общественных местах, сообщалось на сайте губернатора.

Спустя пару дней глава региона заявил, что власти пока не будут вводить бейджи для вакцинировавшихся. По его словам, инициативу нужно обсудить с обществом, чтобы не нарушить «ни закон, ни общественное согласие».

Уфа, Наталья Петрова

Уфа. Другие новости 18.01.21

Стало известно, когда суд решит вопрос о досрочном освобождении Лошагина. / Сегодня – крещенский сочельник. / В США НКО обратилась в суд с требованием к Apple удалить Telegram. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»