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Четверг, 14 января 2021, 16:19 мск

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Поставившие прививку от коронавируса жители Сахалина смогут не носить маски

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко пообещал освободить от ношения средств индивидуальной защиты жителей, которые поставят прививку от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

Вакцинация от коронавирусной инфекции на Сахалине начнется в субботу, когда в регион прибудет крупнейшая партия препарата «Спутник V» – более 9 тысяч доз. «Эта вакцина себя отлично зарекомендовала. Практика показывает, что она дает высокую степень защиты. Поэтому я призываю жителей области активно подключаться к вакцинации», – отметил Лимаренко.

Губернатор считает, что течение нескольких месяцев удастся привить от коронавируса большинство сахалинцев и курильчан. «Наша задача – создать так называемые «зеленые зоны» в магазинах, на предприятиях, в школах, спортивных учреждениях. Где весь коллектив будет полностью провакцинирован», – заключил глава региона.

Все, кто сделает прививку, получат специальные бейджи. Они будут давать право не носить маски в общественных местах, сообщается на сайте губернатора. Вакцинация добровольная и бесплатная.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

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