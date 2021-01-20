Больше половины россиян выступили против введения ковид-паспортов

Больше половины жителей России (59%) выступили против введения ковид-паспортов для переболевших коронавирусной инфекцией или тех, кто прошел вакцинацию. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

Идею введения антиковидных паспортов по всей стране поддержали лишь 12% респондентов. Еще 29% участников опроса затруднились с ответом.

Среди тех, кто сделал прививку или переболел, нововведение поддержали 18%, против – 55%. Среди остальных граждан сторонников ковид-паспортов лишь 10%, а противников в шесть раз больше (61%).

Те, кто против антиковидных паспортов, чаще всего заявляют, что информация о наличии антител относится к врачебной тайне, и называют решение властей выдавать такие документы дискриминационным. В поддержку ковид-паспортов выступают в основном те, кто столкнулся с необходимостью регулярно сдавать тесты на коронавирус.

Как отмечают исследователи, респонденты сталкиваются с вопросами про ковид-статус при устройстве на работу. Согласно данным опроса, ковид-статусом соискателя интересуются в 35% компаний. Чаще всего такие вопросы задаются при трудоустройстве в компании сферы здравоохранения, строительства и производства.

Опрос проводился 18-19 января среди 1600 респондентов старше 18 лет в 349 населенных пунктах во всех федеральных округах России.

Как сообщал «Новый День», 18 января власти Башкирии первыми в РФ заявили о введении ковид-паспортов. Документ смогут получить те, кто имеет антитела – переболели Covid-19 или вакцинировались. Глава республики Радий Хабиров заявил, что по такому паспорту можно будет получить скидки в магазинах, фитнес-центрах, бассейнах и других учреждениях, прибрести с дисконтом билеты в театры и рассчитывать на преимущество при посещении массовых мероприятий. Начать выдачу цифровых документов планируется с 5 февраля.

На прошлой неделе губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко пообещал освободить от ношения масок жителей, которые поставят прививку от коронавируса. Все вакцинированные получат специальные бейджи. Они будут давать право не носить маски в общественных местах, сообщалось на сайте главы региону. Позже губернатор заявил, что власти пока не будут вводить бейджи для вакцинированных – инициативу нужно обсудить с обществом, чтобы не нарушить «ни закон, ни общественное согласие». В итоге власти решили, что привитые граждане вместо бейджа будут получать сертификат в виде QR-кода в смартфоне.

В Госдуме поддержали идею создания ковид-паспортов, однако, как заявил глава комитета по охране здоровья, депутат от фракции «Единая Россия» Дмитрий Морозов, необходим «строгий контроль доступа к персональным данным и медицинской информации».

Любопытно, что против антиковидных паспортов неоднократно выступал Совет Федерации. Глава верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко назвала подобные предложения «чем-то из области антиутопии» и заявила о недопустимости «устраивать такого рода дискриминацию граждан».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.01.21

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