Это 100% необходимо: в Госдуме выступили за ковид-паспорта

В Госдуме выступили за создание ковид-паспортов «со строгим контролем доступа к персональным данным и медицинской информации». Это предложение озвучил глава комитета по охране здоровья, депутат от фракции «Единая Россия» Дмитрий Морозов.

«Сейчас поднимается тема, например, COVID-паспортов, и дело это очень важное и нужное. Но нужно понимать, кем и как подобная информация может быть использована. То, что эта информация необходима для врачей, медиков, санэпидслужбы и всего остального, для принятия управленческих и организационных решений – в этом не просто нет никаких сомнений, – это 100% так», – цитирует его слова «Интерфакс».

Морозов отметил, что при создании нормативной базы для таких решений нужно отдельно прописывать вопросы защиты персональных данных и защиту информационных систем. По его словам, это поможет системе здравоохранения лучше контролировать ситуацию, маршрутизировать потоки пациентов и лекарственных препаратов, анализировать бюджеты и строить прогнозы.

«Это все здорово, это совсем новый мир. Но каждый раз нужно понимать, как мы этим управляем», – отметил «единоросс».

Как сообщал «Новый День», накануне власти Башкирии заявили о введении ковид-паспортов. Документ смогут получить те, кто имеет антитела – переболели коронавирусной инфекцией или вакцинировались. Глава республики Радий Хабиров заявил, что по такому паспорту можно будет получить скидки в магазинах, фитнес-центрах и других учреждениях, а также прибрести с дисконтом билеты в театры и рассчитывать на преимущество при посещении массовых мероприятий. Начать выдачу документов планируется с 5 февраля.

«Это позволит нам снять с наших жителей много ограничений – например, в рамках режима самоизоляции люди старше 65 лет смогут ходить в магазины, посещать театры и так далее… При наличии антиковидного паспорта мы сможем наполнять залы и больше положенных 30 процентов. Словом, люди постепенно начнут возвращаться к обычной жизни, по которой мы все соскучились», – сказал Хабиров.

Примечательно, что Совет Федерации, напротив, уже неоднократно выступал против ковид-паспортов. Так, в декабре прошлого года председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала такого рода предложения «чем-то из области антиутопии». «Устраивать такого рода дискриминацию граждан, делить их на граждан с разными правами – конечно, это недопустимо», – заявляла она.

В конце прошлой недели первый заместитель председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова назвала ковид-паспорта – «общественной пугалкой». По ее словам, связывать наличие и отсутствие прививки с реальным ограничениями прав и свобод «не допустимо ни в каком виде».

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 19.01.21

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