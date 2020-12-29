В России в январе начнут выдавать паспорта вакцинированных от Covid-19

Жителям России, привившимся от коронавируса, будут выдавать паспорт вакцинированного. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с Covid-19.

«Мы планируем, что в январе в личном кабинете на сайте госуслуг будет доступна возможность, в том числе, получить паспорт вакцинированного в автоматическом режиме, зайдя в свой личный кабинет ", – отметил министр.

Мурашко также сообщил, что за последние три недели в регионы поступило 507 тыс. доз вакцины.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с понедельника было выпущено в гражданский оборот более 1 млн доз антиковидной вакцины, которые будут доступны в декабре и в январе.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.12.20

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