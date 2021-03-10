Сербия подготовила проект цифрового сертификата о вакцинации от коронавируса, который соответствует стандартам Евросоюза и облегчит для граждан передвижение и поездки за границу. Об этом сообщила министр торговли, туризма и телекоммуникаций страны Татьяна Матич. По ее словам, цифровой сертификат не является ковид-паспортом.

«Это другой вид документа. Евросоюз отказался от указания личных данных – таких, как номер паспорта и других, которые не нужны. В цифровом сертификате будет указано только, когда вы были вакцинированы, или переболели, или вы сделали PCR-тест и он отрицательный», – подчеркнула министр.

Матич уточнила, что более точную информацию о внешнем виде и способе выдачи сертификата ЕС предоставит в течение недели. «Это должно быть реализовано через систему здравоохранения, которая дает подтверждение вакцинации. Если это уже перенесенное заболевание, оно должно быть внесено в систему», – указала она, отметив, что цифровой сертификат может оформляться в виде приложения для мобильного телефона.

Министр также сообщила, что с министерством туризма Греции уже ведутся переговоры о взаимном признании цифровых сертификатов о вакцинации. Матич добавила, что обнадёживает тот факт, что греки готовятся к сезону и рассчитывают на туристов из Сербии.

«Я думаю, что для наших граждан очень важно понимать, что ключом к свободному передвижению и путешествиям является массовая и быстрая вакцинация. Тот факт, что Сербия занимает лидирующие позиции в Европе по вакцинации, дает нам роль и положение, которое позволяет нам договариваться об условиях поездок, но этого недостаточно. Массовая вакцинация должна продолжаться», – сказала Матич.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 10.03.21

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