В Швеции каждый день сотни доз вакцины от AstraZeneca оказываются в мусорке

В Швеции с каждым днем нарастает негативное отношение общества к вакцинам от коронавируса производства AstraZeneca. Проблема становится настольно серьезной, что медики каждый день выбрасывают сотни доз, пишет новостийный портал Krone.at, ссылаясь на информацию Йохана Стюруда, главного врача больницы Дандерид и председателя Стокгольмской медицинской ассоциации.

Из-за нескольких единичных случаев образования тромбов Швеция решила вводить вакцину AstraZeneca людям старше 65 лет. Однако недоверие к этой вакцине настолько велико, что люди отменяют вакцинации. Другие прибывают в центр вакцинации, но как только они узнают, какая вакцина вводится, они немедленно уезжают, пишет Krone.at.

Как сообщал накануне «Новый День» власти Стокгольма даже запретили медикам говорить, какой прививкой кого они намерены привить, но проблемы это решает все равно.

По словам Йохана Стюруда, если не найдется других добровольцев, которые хотели бы пройти вакцинацию препаратом британско-шведского производителя, вакцины пойдут в утиль. Он подчеркнул, что польза от вакцинации намного превосходит риск осложнений. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) пришло к такому же выводу, решив в начале апреля, что преимущества перевешивают потенциальные риски.

Следуя этому мнению, многие европейские страны вернулись к вакцинации препаратом от AstraZeneca. Однако Дания решила прекратить использование этой вакцины полностью. К 10 мая решить, следует ли продолжать использовать британско-шведскую разработку, должна Норвегия. На те объемы вакцины, что не будет применять Дания, уже есть желающая страна – Литва готова забрать и ставить ее своему населению.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 20.04.21

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