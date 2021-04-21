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Среда, 21 апреля 2021, 16:26 мск

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Чехия предупредила о новой высылке сотрудников посольства РФ

Фото: pixabay.com

МИД Чехии готовит новую высылку российских дипломатов. Планируется, что это станет первым решением нового министра иностранных дел республики, сообщают местные СМИ.

«Как только Якуб Кулганек примет руководство ведомством, будет сообщено о дальнейшей чистке в рядах сотрудников российского посольства», – узнало издание Seznam. По его данным, власти Чехии не планируют высылать российского посла Александра Змеевского.

С учетом ответных мер, ранее принятых МИД России, в Праге решили подсчитать дипломатов обеих стран, которые приписаны к посольствам. Глава департамента внешних связей администрации президента Чехии Рудольф Джиндрак заявил, что чешских подданных в Москве больше, чем россиян в Праге.

«У России сейчас на 21 дипломата больше в Чехии, чем у нас в РФ. Чешская Республика имеет в России на 70 больше административно-технического персонала. Всего у нас в Москве примерно на 50 человек больше людей, чем россиян в Праге», – написал он в Twitter.

Однако пресс-секретарь чешского МИДа Зузана Штихова заявила, что численность российских дипломатов в Праге превышает число чешских коллег в Москве, сообщает Novinky.cz. По ее словам, в посольстве России находятся 27 дипломатов и 67 административно-технических сотрудников, а в чешском посольстве остались 5 дипломатов и 19 человек административно-технического персонала.

Как сообщал «Новый День», 18 апреля Чехия выслала 18 сотрудников посольства России. Российский МИД в ответ объявил о высылке 20 чешских дипломатов.

Прага, Наталья Рязанова

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